Ministra Schmidt: "No puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia"

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, salió al paso de las acusaciones de conflictos de interés, a raíz de los casos de Quintero Puchuncaví y, de la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco.

En el primer caso, Gonzalo Molina, esposo de la autoridad fue socio por 17 años de Fernando Barros, presidente de Oxiquim, en tanto que su hermano, Rodrigo Schmidt, es parte del bufete de abogados que representa a Mina Invierno.

En sus mensajes, Schmidt dijo que "siempre en mi vida profesional he demostrado mi completa autonomía, autoridad y pensamiento propio, incluso en relación a mis jefaturas" y emplazó a que si existen dudas respecto de su actuación, se hagan las acusaciones ante los organismos pertinentes.

"Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra que no tienen que ver con mi capacidad profesional sino solo por mi condición de Mujer, Sra de, hermana de..." dijo la autoridad.

Schmidt añadió que "no puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia y opinión profesional propia. Si existiese conflicto de interés no dudaría en inhabilitarme, como corresponde".

La ministra además aclaró que como titular del Medio Ambiente "no me tocó participar en la decisión de Isla Riesco".