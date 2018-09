Justicia y los 30 años del Plebiscito: "El 5 de octubre se debe considerar como el paso a la democracia"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la conmemoración de los 30 años del triunfo del No en el plebiscito que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet.

"El 5 de octubre se debe considerar como el paso a la democracia, el hito histórico es que se terminaba un régimen y empezaba otro", dijo a Tele13 Radio.

El secretario de Estado sostuvo que "más allá de la posición que uno haya tenido, lo que realmente ocurrió es que se dio el paso para volver a la democracia, lo que no estaba en cuestión es que el país se comprometía a volver a un régimen democrático".

Larraín enfatizó que "el Presidente Piñera tiene la autoridad y legitimidad para recordarlo como un día importante en la evolución democrática del país".

El titular de Justicia dijo que votó por el sí, porque "tenía mucho temor a la alternativa, me producía una inquietud respecto a la gobernabilidad. Me pareció que la alternativa de ingobernabilidad era muy grande, pero a Dios gracias me equivoqué, porque creo que el Presidente Aylwin ha sido clave en el desarrollo de Chile"