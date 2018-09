Denunciaron a Marisela Santibáñez por acoso laboral contra una ex secretaria en el Congreso

La Asociación de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar) envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, donde denunciaron un presunto caso de acoso laboral que involucraría a la legisladora del PRO, Marisela Santibáñez.

En una declaración pública, el líder de la asociación, Dimitri Morales, afirmó que la denunciante es una ex secretaria de iniciales T. C., quien trabajó en el Congreso por 25 años, y que ejerció sus funciones con la actriz desde marzo de 2018.

El organismo afirmó que al conocer la acusación por hostigamiento se acercó a Santibáñez, quien habría mantenido una reunión con ellos "para evitar que el asunto pasara a mayores".

Según los funcionarios, se llegó a un acuerdo con el abogado de la diputada para que este tipo de situaciones no se repitieran, pero la congresista no habría cambiado su actitud y a gritos despedió a la ex secretaria.

"Si la señora C. incurrió en alguna falta, cualquiera sea ésta, debió haber sido puesta en conocimiento de la superioridad administrativa de la Cámara de Diputados", señaló la asociación, agregando que "nada justifica el trato denigrante de que fue objeto nuestra colega".

Tras esto pidieron que Santibáñez sea enviada a la Comisión de Ética, mientras se estudia una acción legal contra la parlamentaria.