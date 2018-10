Fracasó recurso de Chile Vamos ante el TC por Ley de Identidad de Género

00:04 Esto debido a que no alcanzaron a juntar las firmas a tiempo, acorde al diputado RN Miguel Mellado, por los atrasos y postergaciones de vuelos en que venían los parlamentarios comprometidos con el recurso.

Según informa el medio Cooperativa fracasó el recurso que se intenpondría ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Identidad de Género.

Los parlamentarios de RN y la UDI tenían como fecha límite hasta este domingo a la medianoche para presentar el recurso, pero no alcanzaron cumplir los requisitos según señaló el diputado de RN, Miguel Mellado.

Esto habría ocurrido en gran medida debido a los retrasos y algunas postergaciones en las salidas de los vuelos de diversos parlamentarios que se encontraban comprometidos con la iniciativa, pero que por estas causas no alcanzaron a llegar a firmar el documento y presentarlo a tiempo.

Mellado indico que de todas formas se la van a jugar "completamente para que este proyecto, esta parte de los niños no pase y hacia allá nos estamos jugando. Los adultos que hagan lo que estimen conveniente, si quieren casarse con un burro que lo hagan, me da lo mismo, pero el punto es que los niños no tienen que estar metidos en esta ley".