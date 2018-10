Asesor jurídico de Chile en La Haya dijo que "las fronteras no están en discusión"

El abogado experto en derecho internacional y asesor jurídico de Chile en La Haya, Andrés Jana, se refirió al fallo que entregará hoy la Corte Internacional, por la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

"Las fronteras no están en discusión y es en ese sentido un caso que se aleja donde la Corte pueda encontrar una obligación de negociar", dijo a radio Universo.

"Hay que poner atención si hay o no obligación de negociar. La Corte puede decir que no hay o sí hay obligación de negociar. Si dice que sí, podría significar una obligación de negociar bajo el derecho internacional, eso es la obligación de cualquier país, se parece bastante a lo primero de que no haya obligación. De lo contrario, la Corte debe definir si la obligación es de mera conducta o que la Corte vaya más allá y diga que la conducta tiene que conducir a algo, eso no necesariamente tiene que cambiar el status quo", explicó.

A su juicio, "destramatizaría eso de sentarse a negociar de buena fe si no hay un resultado. No exige sacrificar los intereses el país, tiene un ámbito general donde el contenido es que hay que hacer un intento por llegar a un acuerdo, pero no hay una obligación".

El legista dijo que "Bolivia ha hecho todo para presentarse como víctima, bien quejoso y muy agresivo en contra de Chile. Pero cuando uno mira la historia de los últimos años, Chile ha mostrado una voluntad repetida y Bolivia ha sido quien se ha parado de la mesa".

Jana manifestó que "el fallo va a producir y debe producir un efecto, donde las relaciones en el plano corto van a conducirse".