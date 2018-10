Ideólogo de la demanda boliviana y fallo en La Haya: "No significa que Chile puede negarse a negociar en el marco de una contingencia"

El abogado español Antonio Remiro Bretons, a quien se considera el ideólogo de la demanda boliviana contra Chile en La Haya, se refirió al fallo del tribunal que estableció que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso al mar para Bolivia.

"Todo sigue abierto, hay votos mayoritarios, votos minoritarios, pero la Corte dice que sigue existiendo la posibilidad de negociar al margen de que no haya una obligación legal de hacerlo" dijo el jurista, quien añadió que "la disputa está ahí y habrá que resolverla algún día, con buena voluntad y buena fe por ambas partes".

Sobre el rechazo jurídico a la tesis de la cual se le considera autor, Bretons dijo que "no era mi gran tesis, pero en lo que queda, la Corte ha opinado que existe una serie de hechos contrastados y comprobados, que en ellos no ve una intención de comprobarse una obligación, pero que en todo caso las partes (Bolivia y Chile) deben seguir hablando sobre este asunto y resolviendo el enclaustramiento de Bolivia, porque históricamente se ha demostrado que existe un tema pendiente".

"Por supuesto que se acatará el fallo, pero no significa que Chile puede negarse a negociar en el marco de una contingencia política, moral o histórica, sino que solo podrá decir "no tengo la obligación de sentarme a negociar en este momento", pero lo que se da es una oportunidad política. No creo que sea una derrota para nadie" añadió.