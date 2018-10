Florcita Motuda defendió su respaldo a Bolivia: "No me siento vende patria"

El diputado humanista Raúl Florcita Motuda Alarcón se defendió luego de haber recibido un agradecimiento por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales, esto en la previa del fallo de La Haya por la demanda marítima, que terminó favoreciendo a Chile.

El Mandatario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter destacando las palabras del legislador, quien había planteado que era "perfectamente viable" la salida al mar de su país.

En declaraciones a Radio Bío-Bío , Alarcón afirmó que "no creo que hay un abuso, porque lo que yo dije no fue una opinión jurídica, fue un sentimiento emocional de afecto por mi señora que fue boliviana, murió, mi hija que también le llega, y ese entusiasmo de ponerle Olivia. Siento que han abusado conmigo porque yo no soy quién para establecer una opinión jurídica".

"El tema de fondo es el latinoamericanismo. Así como Europa ha llegado a eliminar las fronteras y a establecerse con un sólo pasaporte para todos sus países, en Latinoamérica vamos hacia allá, en el futuro nos van a parecer ridículas y hasta ofensivas, y hasta de bullying, todo lo que ha pasado en este tiempo", añadió.

El músico señaló que el gran enemigo de las regiones fronterizas como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta es el centralismo. "Además no se olviden, el mar fue vendido por Longueira a siete familias, no tenemos el mar", agregó.

Por las críticas a su apoyo a Bolivia, Alarcón afirmó que no le afectan, aunque se mostró preocupado con "los fanáticos que se quieren imponer por la fuerza, despreciando las negociaciones y levantando la guerra como valor".

"Mira yo deportivamente recibo los memes, este intento de bullying, estamos bien, pero esta es la opinión que yo tengo, respetando la cuestión jurídica y alegrándome de que por ambos lados haya un respeto por lo que dictaminó La Haya. No me siento vende patria, pero jamás he sido patriotero", cerró.