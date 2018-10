Comisión investigadora del CAE apuntaría a ministerios de Hacienda y Educación y al Congreso

El ex presidente Lagos no sería mencionado como responsable de su mal funcionamiento.

Hoy la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indagó en presuntas irregularidades del Crédito con Aval del Estado, votará las conclusiones de su trabajo.

De acuerdo con información de El Mercurio , la indagatoria apunta las responsabilidades a que, una vez diseñado el mecanismo de financiamiento, no se hizo una buena estimación de cuánto crecería el número de inscritos ni de cuanto serían sus remuneraciones.

En ello, se establecería como responsables a los ministerios de Hacienda y Educación de la época (2006) y en especial al ex ministro Nicolás Eyzaguirre.

Además, sostiene la publicación, la comisión también apuntaría hacia el propio Congreso, debido a que nunca se genero una evaluación del CAE.

Los últimos en exponer en la instancia fueron los ex ministros Sergio Bitar (Educación), Nicolás Eyzaguirre (Hacienda) y el ex presidente Ricardo Lagos, quien no sería mencionado en el informe como responsable del mal funcionamiento del mecanismo.