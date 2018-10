Jacqueline van Rysselberghe por plebiscito: "Si viviera de nuevo la situación que viví, votaría que SÍ"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que volvería a votar por el "SÍ" en el plebiscito de 1988.

"Si viviera nuevamente la situación que viví, votaría Sí de nuevo. Creía que el país estaba bien encaminado, estaba desarrollándose correctamente", dijo a radio ADN.

La timonel gremialista comentó que "evidentemente" no justifica la violación a DD.HH. "Hoy, a 35 años, es super acomodaticio decir 'votaría que NO'. Uno tenía una visión que podía haber más desborde, cosas que no pasaron. Decir que votaría que NO es como darme vuelta la chaqueta, si ya voté que SÍ".

"Pensando y viéndolo después, no pasó nada. Uno por la razones que hubo, 44% de los chilenos votaron que SÍ, entonces es raro ir a la celebración del acto del NO. El 5 de octubre es un triunfo de la sociedad concreta que fue lo que permitió la transición, eso creo que se va a referir el Presidente", dijo sobre la conmemoración de este viernes.

Eso sí, Van Rysselberghe enfatizó que "aunque uno quiera mostrarlo como un acto republicano, al final la gente entiende que es la celebración del NO".