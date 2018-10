Oposición boliviana pide iniciar “una nueva etapa de relación con Chile” y dejar atrás la “confrontación”

“Está claro que hay dos temas: por una parte los bolivianos estamos unidos en cuanto a nuestra reivindicación marítima, es algo que lo tenemos impreso en nuestro código genético y sobre el tema del mar hay unidad en Bolivia, es un tema que nos une a todos los bolivianos. (Pero) respecto a la política exterior del Presidente Morales, ahí no hay unidad, no compartimos, él ha llevado una política exterior de enfrentamiento, de confrontación”, señaló esta mañana en Radio Universo el líder de la oposición boliviana y ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina.

Agregó que “no creemos que tenemos que seguir separándonos entre Bolivia y Chile. Creemos que es una oportunidad para que veamos de manera distinta nuestra relación, nosotros creemos que tiene que acabarse ya ésta etapa donde hemos estado jugando una partida de juego donde uno gana y otro pierde, creemos y proponemos aquí en nuestro país que tenemos que entrar a una nueva etapa de relación con Chile, que tengamos la capacidad de entrar a un escenario donde podamos tener una visión de ganar, ganar, donde hagamos cosas que beneficien a Bolivia, que beneficien a Chile”.

“Creemos que hay que acercar a los dos pueblos Bolivia y Chile, hay que comenzar una nueva etapa de relacionamiento donde veamos temas comunes y no solamente conflictos. Nosotros creemos que Bolivia tiene que tener una política exterior de relacionamiento con todos sus vecinos, que se acabe ya esta etapa de confrontación que lleva adelante el Presidente Morales”, señaló.

Pidió plantear el “tema marítimo de una manera distinta. Recuerdo una anécdota de una reunión que tuvimos de la Social Democracia en Nueva York el año pasado y estaba la senadora Isabel Allende y otros representantes de Chile, y en ningún momento hemos puesto aspectos de confrontación, eso es en lo que no estamos de acuerdo con Morales”.

“¿Que el tema marítimo es primordial para los bolivianos?, desde luego. Pero, no creemos que la manera de llevarlo adelante sea de confrontación, de la desunión que tenemos cada vez con Chile”, se lamentó.

“El Presidente Morales ha estado sufriendo un amplio desgaste, 11 años en el poder, problemas con la corrupción, con la Justicia, un gobierno soberbio y como vemos tensionado localmente. En este tema tan importante para los bolivianos lo que cuenta son los resultados y el Presidente Morales recibió el apoyo de todo Bolivia para llevar adelante la demanda en la Corte Internacional de Justicia, entonces con el resultado negativo que ha obtenido Bolivia, el costo de ese resultado da cuenta del proyecto Morales y se vuelve otro elemento más del desmoronamiento de su gobierno y da otro elemento más para que pierda la próxima elección que tenemos el año 2019”.