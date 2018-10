Lagos y Zaldívar apuntaron a quienes quieren "apropiarse" del triunfo del 'No'

14:23 Durante la ceremonia en el Museo de la Memoria, el ex presidente dijo que "muchas veces los triunfos tienen tantos padres y madres y las derrotas quedan solas". El ex parlamentario, en tanto apuntó directamente contra el presidente Piñera, de quien dijo "no puede decir que es parte del triunfo de la democracia".