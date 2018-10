Más de 30 mil personas asistieron a acto por los 30 años del triunfo del "No" en Paseo Bulnes

Más de 30 mil de personas repletaron el Paseo Bulnes en el centro de la capital para conmemorar el aniversario número 30 del triunfo del 'No' en el plebiscito de 1988.

La calle se llenó de banderas chilenas y de colores, además del característico arcoíris que se transformó en un emblema para quienes pedían el retorno de la democracia a fines de los 80.

“Chile, la alegría ya viene” y “No, hasta vencer”, se leían en las pancartas y sombreros de quienes llegaron a festejar esta fecha que es un hito en la democracia chilena.

No sólo fueron los partidos políticos sino personas sin nombre y sin camiseta", afirmó uno de los asistentes a Agencia Uno.

El acto denominado “Por el Chile que NOs debemos”, fue convocado por cerca de 50 organizaciones civiles, sindicales, estudiantiles, partidos políticos y artistas nacionales.

Entre los asistentes, destacaron miembros de la ex Nueva Mayoría, como el presidente de la DC, Fuad Chaín; el del PS, Álvaro Elizalde; y el timonel del PPD, Heraldo Muñoz.

Además, estuvieron presentes parlamentarios opositores como Isabel Allende, Ximena Rincón, Guido Guirardi, Camila Vallejo, Guillermo Teillier, Marcelo Díaz y Karol Cariola.

También se sumó al acto los ex diputados Osvaldo Andrade y Rodolfo Seguel, como también el ex candidato presidencial Andrés Velasco.

El mundo artístico se hizo presente a la cita con diferentes actores – como Bastian Bodenhofer – además de agrupaciones como Inti Illimani, Sol y Lluvia, entre otros.

Pese a ser un evento mayoritariamente compuesto por opositores, en el lugar se pudo ver al vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, quien fue encarado por algunos asistentes.

De acuerdo a lo publicado por Emol, el diputado llegó al evento acompañado del parlamentario RN, Sebastián Torrealba, generando críticas de los organizadores y asistentes.

Tres mujeres se acercaron a criticar a los parlamentarios, a quienes acusaron de faltar el respeto a las víctimas de la dictadura.

También fueron enfrentados por miembros de las Juventudes Comunistas y por la directora de Corporación Miles, Claudia Dides.

Frente a esta situación, Undurraga respondió que "son gente que confunden posiciones con pasión. Gente que incluso no votó, en instancia que yo sí voté y fue por el 'No'. No hay problema con lo que pasó".