Se realiza audiencia de preparación de juicio oral contra Jaime Orpis

Hoy se realiza la preparación del juicio oral en contra del ex senador Jaime Orpis, en el marco del caso Corpesca.

El ex parlamentario se encuentra formalizado por cohecho y delito tributario, por una defraudación cercana a los $ 307 millones.

Ayer el parlamentario por medio de un video dijo que "No fui comprado y no me he enriquecido en ninguna de mis actuaciones como senador".

