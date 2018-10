Piñera pidió urgencia para Ley Aula Segura: "No vamos a dejar en impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes"

El Presidente Sebastián Piñera compartió un mensaje en redes sociales relacionado al proyecto "Aula Segura", el que recientemente fue declarado como inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado.



Desde España, donde se encuentra ahora debido a su gira de cinco días por Europa, el mandatario escribió: "No vamos a permitir ni dejar en la impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes que destruyen sus propios colegios y que rocían con bencina o tiran bombas molotov a sus propios profesores, compañeros o Carabineros. Necesitamos e impulsaremos con urgencia Ley Aula Segura".

La iniciativa consiste en dar la posibilidad y facultades a los directores de establecimientos, de poder expulsar directamente a alumnos involucrados en hechos de violencia.

Es justamente esto lo que generó esta mañana una protesta de estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y que determinó que legisladores indicaran que "Aula Segura" no cumple con las garantías minímas.

Vía redes sociales la ministra de Educación, Marcela Cubillos, también entregó un mensaje donde indicó que "rociar con bencina a un profesor o lanzar una molotov adentro de una escuela no es 'decir lo que pienso', como he visto que algunos alegan. En cualquier país del mundo son delitos y no manifestaciones de 'libertad de expresión'".