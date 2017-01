Alumno PDV Online de Preuniversitario Pedro de Valdivia obtuvo puntaje nacional

Joaquín siempre tuvo excelentes notas en el colegio, pero dice que no esperaba responder todas las preguntas buenas en una de las pruebas. “Cuando me llamaron para darme la noticia no lo creía”, comentó el joven ariqueño.

En agosto del año pasado se matriculó en el preuniversitario Pedro de Valdivia Online, ya que en su ciudad no hay sede. “Estaba buscando un intensivo pero quería una alternativa que me ofreciera flexibilidad en los horarios. Dentro de todas las opciones disponibles esta fue la que más me acomodó”.

Y no se equivocó. Su preparación y constancia le permitieron matricularse en la carrera que siempre soñó. “Hice todos los módulos del programa, no me quedó ningún ejercicios sin realizar. La plataforma online es muy completa, interactiva y los contenidos están presentados de tal manera que dan ganas de practicar y repasar. Muchas veces, los sábados o domingos que no tenía nada que hacer me pasaba el día completo realizando módulos”, afirma Joaquín.

Cada alumno que se matricula en el programa online recibe una clave de usuario a través de la cual ingresa a los distintos cursos. “El programa online de preuniversitario Pedro de Valdivia es una alternativa para que los alumnos puedan preparar las distintas pruebas de la PSU en sus casas. Sólo necesitan tener un computador para ingresar a la plataforma y comenzar a trabajar en línea”, asegura Javier Sepúlveda, director de PDV Online.

El programa tiene como eje central de preparación módulos interactivos de contenido y ejercitación. Cada alumno puede ir midiendo su avance a través de controles que se realizan en la misma plataforma. “A cada joven se le asigna un tutor de acompañamiento por asignatura que está en línea y que a través de un foro, chat o mensajes responde todas las consultas y dudas que pueda tener el alumno”, explica el director del programa.

Una de las principales ventajas, explica Javier Sepúlveda, es que “permite a los alumnos avanzar al ritmo que ellos quieran y repasar los contenidos las veces que sea necesario”.

El programa PDV Online incluye además un curso de orientación y cinco ensayos generales durante el año. Una alternativa de preparación para la PSU que entrega mayor flexibilidad y que también, como es el caso de Joaquín, puede ser muy exitosa.