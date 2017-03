ENAP logra utilidades por US$ 183 millones pese al complejo escenario internacional

11:28 La estatal incrementó en 7,6% su resultado y su patrimonio llegó a US$ 807 millones, superando los US$ 701 millones del año anterior, pese a baja de 15,9% respecto de 2015 en el precio del crudo.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) obtuvo al 30 de diciembre de 2016 utilidades por US$ 183 millones, cifra que se compara positivamente con los US$ 170 millones alcanzados en 2015.

En tanto –como muestra del fortalecimiento financiero que ha tenido la empresa estatal durante la actual administración– el patrimonio de la compañía llegó a US$ 807 millones, superando los US$ 701 millones obtenidos el año anterior y muy por sobre los US$ 83 millones que la empresa tenía en 2012.

Por otra parte, la compañía logró un EBITDA de US$ 678 millones, alcanzando por cuarto año consecutivo una cifra sobre los US$ 600 millones, en línea con lo comprometido en su Plan Estratégico al 2025. Esto incluye un aumento en el margen de EBITDA, el cual ascendió a un 13,1% comparado con el 11,7% del ejercicio anterior.

Cabe hacer notar que durante el cuarto trimestre de 2016 ENAP registró utilidades por US$ 83 millones, lo que se compara con la pérdida de US$ 70 millones del mismo período en 2015. Asimismo, entre octubre y diciembre pasado la compañía logró un EBITDA de US$ 150 millones, 95% más alto respecto de 2015.

Estas cifras destacan en medio de un complicado escenario internacional en el que la industria se ha visto afectada por los bajos precios del crudo –en 2016 el crudo Brent registró un promedio de 45,1 dólares por barril (US$/bbl), menor en 15,9% con respecto al promedio del año 2015 (53,6 US$/bbl)– y por una caída generalizada de los márgenes internacionales de refinación de los combustibles, que en 2015 alcanzaron un promedio de 9 USD/bbl versus un promedio de 7,3 USD/bbl el año pasado.

Entre las variables que permitieron lograr estos resultados se encuentra la mayor eficiencia en las compras de crudo y en el sistema de coberturas, un nivel récord de producción de gasolinas y de gas no convencional, la disminución de los costos de ventas y de perforación de pozos en Magallanes, el acuerdo con Methanex y la venta de gas a Argentina, entre otros.

Marcelo Tokman, gerente general de ENAP, afirmó que “hemos conseguido aumentar las utilidades y nuestro patrimonio en momentos en que las grandes petroleras del mundo han tenido bajas o pérdidas. Gracias a un gran esfuerzo en gestión hemos sido capaces de estabilizar y fortalecer financieramente a ENAP y proyectarla como una empresa estratégica para el futuro. Cumplimos con la meta que nos pusimos al asumir esta gestión que era mantener nuestro EBITDA sobre los US$ 600 millones, lo que nos permite seguir desarrollando nuestro histórico plan de inversiones”.

En los hitos alcanzados por sus líneas de negocio destaca que la línea de Refinación y Comercialización logró desarrollar un plan para contrarrestar la caída en los márgenes de refinación y la sobreoferta de productos refinados a nivel internacional, a través de un alto nivel de disponibilidad operativa de ambas refinerías y un aumento en la producción de productos valiosos (diésel, gasolina y kerosene).

Esto es muy relevante, ya que mientras al 2010 la empresa obtenía por cada barril de petróleo procesado sólo un 68% de productos de este tipo, actualmente esta cifra alcanza casi un 80%, lo que ha hecho posible obtener mayores utilidades por barril.

Por su parte, la línea de Exploración y Producción registró un aumento en sus ingresos principalmente debido al acuerdo de mayores volúmenes de venta a Methanex, en Magallanes. En tanto, Gas y Energía reportó importantes ingresos gracias a la exportación de gas natural a Argentina en el marco del acuerdo firmado por ambos países.