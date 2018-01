Contraloría autoriza capitalización de ENAP por US$ 400 millones

12:34 La Contraloría General de la República, el pasado 29 de diciembre, tomó razón del decreto que autoriza la entrega de una capitalización de US$ 400 millones a ENAP por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que la entrega de recursos quedó lista para ser materializada mediante uno o más depósitos en un plazo que no podrá exceder del 6 de agosto de este año.

Lo anterior, es parte de lo que establece la nueva Ley de Gobierno Corporativo que entró en vigencia el pasado 1 de diciembre de 2017, luego de obtener un apoyo transversal en el Congreso, fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Energía, la Administración de ENAP y las organizaciones sindicales.

Esta norma considera la entrega de estos recursos a contar de la puesta en marcha de la ley hasta los 12 meses siguientes, y también establece un directorio integrado por siete miembros: dos designados directamente por el Presidente de la República, cuatro que provendrán de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), y uno elegido por los trabajadores de la empresa. Con ello, se busca impulsar un Gobierno Corporativo acorde a las exigencias de una gestión moderna y que recoge los estándares internacionales.

Con esta capitalización, ENAP alcanzará un patrimonio superior a US$ 1.000 millones, una cifra más de diez veces superior a la de 2012, cuando solo era de US$ 83 millones. En paralelo, en los últimos cuatro años la administración ha logrado mantener un EBITDA por sobre los US$ 600 millones y ha concretado inversiones por más de US$ 2.500 millones, más del doble que el periodo previo.

Marcelo Tokman, gerente general de ENAP, señaló que “esta capitalización es una contundente señal de respaldo al proceso de fortalecimiento de la empresa llevado a cabo en los últimos años, y un voto de confianza a las capacidades de sus trabajadores y ejecutivos. Hoy, con la nueva Ley de Gobierno Corporativo, la capitalización y la ampliación de giro, ENAP está preparada para proyectarse como una empresa moderna, transparente y que genere soluciones para el país que permitan avanzar hacia un futuro energético sostenible”.

Los recursos aportados por esta capitalización vienen a restituir en parte la pérdida que sufrió ENAP en 2008, cuando debió salir al rescate del mercado eléctrico durante la crisis del gas argentino, y se destinarán a amortización de deuda y a necesidades de inversión contenidas en el Plan Estratégico 2014-2025, que busca convertir a la empresa pública de energía en una compañía rentable, moderna, inclusiva y sostenible.