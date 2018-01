Gobierno Regional concreta apoyo a ENAP para la construcción del Parque Eólico en Cabo Negro

Este viernes se realizó la firma del convenio que concreta el apoyo para el traspaso de cerca de $3 mil millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Magallanes a ENAP, para la construcción del proyecto Parque Eólico en Cabo Negro.

La iniciativa, que contempla una inversión de entre US$ 22 millones y US$ 24 millones, aportará una potencia de alrededor 10 MW a la generación eléctrica, equivalente al consumo anual de seis mil hogares de Magallanes y pondrá a la región a la vanguardia, aumentando de 2% a 18% la presencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en el sistema eléctrico.

Marcelo Tokman, gerente general de ENAP, comentó que “hoy damos un paso importante en la concreción de este parque eólico que ha sido pensado para la Región y que generará importantes beneficios para todos los magallánicos, aportando sostenibilidad a su sistema eléctrico. Una vez más agradecemos al Gobierno Regional por apoyarnos en este sueño de generar energía limpia con un recurso tan propio de esta zona, como es el viento”.

El proyecto considera la instalación de tres nuevas turbinas eólicas y será emplazado en terrenos de la petrolera estatal en el sector de Cabo Negro-Laredo.

Tras la firma de este convenio se iniciarán los procedimientos administrativos que permitirán disponer de los fondos. Paralelamente continuarán los estudios técnicos y el avance de la planificación de obras para levantar el complejo eólico, cuya construcción se iniciará este año.