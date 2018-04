Kast por nombramiento de Pablo Piñera: "Es nepotismo aquí y en la quebrada del ají"

10:05 El ex diputado sostuvo que el Presidente "no tenía ninguna necesidad de nombrar" a su hermano como embajador en Argentina.

El ex diputado, José Antonio Kast, criticó la designación de Pablo Piñera como embajador de Chile en Argentina.

"Es nepotismo aquí y en la quebrada del ají", dijo a radio Duna.

"Eso es un estándar muy bajo, no va a poder decirle al diputado que no va a poder poner a su hermano porque no cumple el estándar. Ahí creo que se equivocó", agregó.

El ex candidato presidencial comentó que planteó "la ley antipitutos y eso va en lo contrario. Hay cargos que tienen que ser de alguna alta dirección pública voluntaria. Creo que esto no es razonable".

A su juicio, "nos habríamos evitado toda esta discusión si el Presidente no hubiera nombrado a su hermano. No tenía ninguna necesidad de nombrarlo", recalcó.