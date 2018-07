Cerro Pabellón es reconocida como mejor proyecto geotérmico en los premios Geolac 2018

Cerro Pabellón, la central geotérmica de propiedad de Geotérmica del Norte, iniciativa conjunta entre Enel Green Power (81,7%), y ENAP (18,3%), fue distinguida como “Mejor Proyecto” en los premios Geolac, organizados por el Congreso Geotérmico para América Latina y el Caribe que se lleva a cabo este 17 y 18 de julio en Ciudad de México.

Este año corresponde a la primera edición en que se entregan los premios Geolac, iniciativa que busca reconocer la excelencia en el desarrollo de la geotermia en la región, la cual consiste en una fuente de energía renovable no convencional ya que transforma el calor de las rocas de las profundidades de la tierra en energía eléctrica.

“Agradecemos a los organizadores por este reconocimiento. Cerro Pabellón representa un gran orgullo para nosotros debido a los desafíos tecnológicos, organizativos y humanos que significó construir una planta de esta envergadura en pleno desierto de Atacama y a 4.500 metros de altura. Es un honor liderar el desarrollo de la geotermia en Chile y continuaremos trabajando en esta tarea, ya que construiremos una tercera unidad de 33 MW”, afirmó Guido Cappetti, gerente general de Geotérmica del Norte.

Su jurado estuvo compuesto por un comité asesor líder en la industria, entre ellos Alexander Richter, fundador de ThinkGeoEnergy y presidente de la Asociación Geotérmica Internacional; Julie Taylor, directora editorial de New Energy Events; Ann Roberton-Tait, geóloga senior de Geothermal New Zealand; Mike Allen, director ejecutivo de Geothermal New Zealand; Mike Long, gerente de Proyecto senior de Power Engineers, y Tanja Faller, directora del Programa Geotérmico en Centroamérica de GIZ.

Marcelo Tokman, gerente general de ENAP valoró que, entre los motivos que hicieron a Cerro Pabellón acreedor del premio, “estén el hito de haber construido la primera central geotérmica en Chile y Sudamérica en una localización geográfica remota y a mayor altura en el mundo, y el compromiso con las comunidades locales”.

Cerro Pabellón, inaugurada en septiembre del año pasado, está emplazada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta. Es la única central geotérmica en Sudamérica, además de ser la más alta de su tipo en el mundo, y tiene una capacidad instalada de 48 MW.