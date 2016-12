Cura Montes por acto en Punta Peuco: "No puedo dejar de sumarme si hay un honesto deseo de pedir perdón"

El sacerdote jesuita Fernando Montes se refirió al acto ecuménico que se realizará este viernes en el penal Punta Peuco, donde los militares condenados por violaciones a los derechos humanos pedirían perdón.

"No puedo dejar de sumarme si hay un honesto deseo de pedir perdón", dijo a T13 el sacerdote, quien encabezará la ceremonia con el pastor anglicano Alfred Cooper.

"Eso me parece que es un paso adelante y que hay que fomentarlo para que este país sane. A mí me invitó gente que está dentro del penal y el obispo anglicano, pero no sé quiénes van a intervenir. Pero tratamos de fomentar para que haya un encuentro de todos, voy por el bien del país y ojalá esto vaya unido a evitar los simplismos", añadió.

El religioso contó que "he escuchado a algunos privadamente, por eso me duele cuando dicen que nadie está arrepentido. Los hechos son de tal magnitud que ojalá sea algo más público y que vaya acompañado de las consecuencias de pedir perdón, como por ejemplo, colaborar con la justicia".

Montes aclaró que él no ha hablado de indulto. "Sólo he dicho que en algunos casos las condenas se cumplan de manera humanitaria. El delito de lesa humanidad, aunque pasen años, hay que investigarlo y si una persona no cometió ese delito, se libera. Tener preso a una persona que no sabe dónde está, es una cosa denigrante. Entonces a quién le están dando señales con eso, qué país somos que estamos haciendo eso. Hemos perdido la racionalidad, yo no he pedido libertad sino que la persona tenga el mínimo trato de humanidad", enfatizó.