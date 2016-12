Presidente de la Suprema por acto ecuménico de reos de Punta Peuco: "Siempre es bueno pedir perdón"

20.12.2016 Hugo Dolmestch sostuvo que no lo han invitado a la actividad y que reiteró que está a favor de que los condenados que tengan una enfermedad terminal cumplan el resto de su pena en sus casas.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, valoró la petición de perdón que hará un grupo de reos condenados por delitos de lesa humanidad este viernes en el penal de Punta Peuco

Dolmestch contó que no ha sido invitado a la actividad y que le parecería inadecuado asistir, puesto que no tiene ninguna relación institucional o personal con esos reos.

Hay que recordar que los familiares de estos le habían agradecido que esté a favor de que los condenados que estén sufriendo enfermedades terminales, puedan terminar sus penas en sus casas, algo que Dolmestch reiteró hoy.

"No es dejarlos en libertad, no es eso. el beneficio o derecho, (consiste en) cumplir la pena en otra forma, como prisión en su casa, no es libertad. Están condenados y cumplirían la aentencia de un modo distinto", dijo y agregó que "siemprepedir perdón es bueno. Pedir perdón por hechos que han afectado a otros también es bueno", aseguró.