¿Cómo explicar que el Viejo Pascuero no puede traer todos los regalos?

Ayer A veces no se puede cumplir son los sueños de los niños, ya sea porque están agotados o no alcanzó el dinero. Esto no tiene por qué ser un drama y menos un trauma, explicó una psicóloga.

El Viejito Pascuero lo puede todo y por eso algunos niños le piden los regalos más rebuscados o costosos, que terminan siendo un verdadero dolor de cabeza para sus padres ya sean porque los artículos están agotados o porque simplemente, son impagables.

Pese a la culpa que sentirán algunos adultos, esto no tiene por qué generar una crisis, ni un drama ni menos un trauma.

"¿? No darle el regalo que espera no tiene que ser necesariamente algo dañino para el niño. No debe primar el deseo, la voracidad compulsiva por tenerlo todo. Si no puedes darle al otro todo lo que pide, eso no es ser malo”, explicó la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico, Carmen Gutiérrez.

Pero, ¿cómo hacer entender a un niño que se pone a llorar bajo el árbol que no se acaba el mundo porque desenvolvió ropa y no esos patines que tanto quería?

En ese momento será demasiado difícil, además esa reacción es la suma de una dinámica familiar que debe ser trabajada desde mucho antes: “. Pero ese conflicto no va a ser por el regalo o la ocasión en sí, sino porque la familia no le puso límites al niño desde antes”, dijo la psicóloga.

Pero también llamó a la calma, porque ese momento no creará un trauma infantil.

“La vida implica frustración y la convivencia con otro involucra tener un borde donde el ‘no’ del otro es legítimo.”, aseguró.

Pero ¿qué hacer si al otro día sus amigos y vecinos sí salen a jugar con "ese" jueguete? “Obviamente va a haber presión social,y ahí es donde interviene la familia, que puede mediar o filtrar la influencia de otros.. Los que tienen modular eso, señalando lo esencial diferente a lo accesorio, son los padres a través de la convivencia”, dijo la especialista.

Es importante que los adultos no se sientan cuestionados o culpables por no entregar todos los regalos que les pidieron. En caso de sentirse así, es necesario analizar entonces cuál es el verdadero valor que le están dando a las cosas materiales.

“Si el padre se siente incapaz a raíz de esta situación, eso tiene que ver con dónde la persona está poniendo el valor. Posiblemente esos padres se sienten en deuda con sus hijos, por trabajar demasiado, por verlos poco tiempo, etc. Es allí cuando se empiezan a valorizar cosas que no necesariamente tienen valor., bajo el pensamiento que la única forma de demostrar afecto es a través de los regalos físicos, que van a ser insaciables. Hay que ver qué otras necesidades están supliendo a través de decirle sí a todo”, aseguró Carmen Gutiérrez.