Investigadores trabajan en alternativa para administrar la insulina vía bucal

Investigadores del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile trabajan en una alternativa para administrar la insulina vía bucal en vez de los pinchazos.

Esto se realizaría a partir de películas transparentes, pequeñas y delgadas donde se encontraría depositado el medicamento para su absorción por las mucosas bucales.

El investigador Javier Morales dijo que "la insulina es un péptido y junto con las proteínas y con ácidos nucleicos, son un tipo de moléculas que sirven para resolver problemas pero que son súper distintas de las moléculas convencionales como la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno, que son estructuras moleculares pequeñas".

La insulina es una molécula grande, "lo que trae un montón de problemas, uno de los cuales es que sean mucho más inestables". Es por ello que este medicamento se administra de manera inyectable porque de consumirse oralmente en cápsulas "nunca llegaría a tener la oportunidad de absorberse porque el fármaco se inestabiliza en el estómago o en el intestino", explicó.

La tecnología aplicada en este trabajo está vinculada con el tratamiento de las partículas de insulina para estabilizarlas y permitir su absorción en la mucosa bucal, motivo por el cual desarrollaron nanopartículas recubiertas de insulina, "cristales muy pequeños sobre los cuales se deposita la insulina y la forma en que se deposita es la que resulta que quede estable", añadió el facultativo.

Esta tecnología está en etapa de ser patentada en Estados Unidos y hoy se encuentra en etapas de pruebas pre clínicas.

"Sería un beneficio para los pacientes, ya que muchos de ellos retrasan el inicio de su terapia de insulina porque no quieren empezar a pincharse. O sea, cualquier persona enfrentada a la decisión de tener que pincharse o no, creo que va a optar por la opción que no, entonces optar por estas películas sería una opción a pincharse", enfatizó Morales.