AFDD cuestionó llamado de obispos a "tener misericordia" con los condenados por violaciones a los DD.HH

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, cuestionó el llamado realizado por obispos de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, quienes pidieron "clemencia y misericordia" ante la posibilidad de excarcelar a militares en retiro condenados.

Rivera señaló a radio Cooperativa que la acción de los religiosos es calificable como un "show mediático", afirmando que hacia ellos no hubo misericordia.

"Siento que es un show mediático esta historia, porque la verdad de las cosas es que hoy me parece insólito que la Iglesia Católica esté llamando a tener misericordia cuando no hubo ninguna misericordia y no ha habido hasta hoy misericordia con los familiares de detenidos desaparecidos", señaló la dirigenta, hija de Juan Luis Rivera Matus, periodista desaparecido el 6 de noviembre de 1975.

"No sé si es la misma Iglesia. Conozco a muchos sacerdotes que fueron muy amigos de la agrupación, muy amigos de lo que significa la vida para cada uno de nosotros y hoy estoy hablando de la cúpula de la Iglesia (...) son contados con los dedos las personas hoy de la Iglesia que quieren la misericordia para algunos", expresó.

Por el acto ecuménico que se realizará este viernes, donde al menos seis de los 120 reos de Punta Peuco pedirían perdón por sus crímenes, Rivera sentenció que "no podemos dejar que los violadores de derechos humanos estén y vayan a sus casas, como dicen por ahí, 'pobres viejitos', que tengan que llegar a sus casas para morir en paz".