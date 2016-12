Directora del Sename defendió al ministro de Justicia: "La comparación se refería a la infraestructura"

09:01 "Las personas que no conocen (los centros de Sename), podrían tener una visión de prejuicio de que los jóvenes podrían estar en condiciones poco dignas", dijo Solange Huerta.

La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, entró a la polémica generada por el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien en la Cámara de Diputados, comparó el centro Galvarino del servicio, donde murió la menor Lisette Villa, con el liceo en el que él estudio en Talca.

En conversación con radio ADN, la ex fiscal del caso 27F, dijo que "la comparación se refería a las condiciones de infraestructura por lo que no salió en la prensa, ya que las personas que no conocen (los centros de Sename), podrían tener una visión de prejuicio de que los jóvenes podrían estar en condiciones poco dignas".

Huerta, además abordó las acusaciones de torturas contra funcionarios del servicio y dijo que "los testimonios son parte de una investigación administrativa de donde se concluyó la destitución de 11 personas. Cuando existen hechos acreditados, el Sename igual toma medidas. En agosto rechazamos el recurso se reposición y se generó otra instancia, aún está en proceso administrativo".

"Si hay alguien donde se acredite que se cometieron hechos de maltrato con niños que están bajo cuidado de Sename, esas personas deben ser destituidas, pero también pienso en la presunción de inocencia. Esperamos que esta investigación se acelere y se puedan establecer las respectivas sanciones", dijo la directora del Sename.