Ex subdirector de la DINA encabezará la ceremonia donde ocho reos de Punta Peuco pedirán perdón

11:30 Raúl Iturriaga Neumann también fue el gestor de la idea. El pastor Pablo Álvarez no descarta que otros internos se sumen a la acción y negó que esto sea para optar a beneficios carcelarios. "Lo harán por una convicción cristiana", precisó.

Mañana se llevará a cabo una reunión ecuménica en el penal de Punta Peuco, donde ocho reos realizarán un acto de perdón y cada uno leerá una declaración en particular. Estarán encabezados por Raúl Iturriaga Neumann, el exsubdirector de la DINA, quien fue el gestor de la iniciativa que ahora mantiene dividido al penal.

Entre los 20 asistentes a la convocatoria que se realizará a las 11:00 horas, figura el pastor Pablo Álvarez y dos representantes de la Iglesia Evangélica, además del abogado de la Multigremial de Funcionarios de las FF.AA. en retiro, Raúl Meza. También fueron convidados ex comandantes de las Fuerzas Armadas.

El abogado Meza agregó que este acto no tiene relación con la intención de poder optar a beneficios carcelarios, sino que pretende ser "un acto de perdon individual, voluntario y no colectivo hacia las familias de las víctimas de derechos humanos (...) Debe ser entendido como un acto de reparación, de encuentro y reconciliación entre los chilenos".

Según señaló a Cooperativa el pastor Álvarez, no descarta que otros reos se sumen a la iniciativa además de los 8 confirmados que lo harán por una "convicción cirstiana".

"Hay personas que tienen otra posición que dicen que 'como voy a pedir perdón si yo obedecí órdenes, es el Estado de Chile que me las dio'. Estudié, fui militar, hice toda una carrera y ahora me están diciendo que pida perdón por algo que ellos me mandaron", dijo Álvarez.

Finalmente, también concuerda con el abogado Meza y explicó que esto no tiene relación con una posibilidad de obtener beneficios penales. Lo ejemplificó con el condenado por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez.

"Él es un hombre que hoy día tiene convicciones sólidamente cristianas, él se ha arrepentido públicamente. Yo hable con Tucapel Jiménez hijo y tuve una muy buena conversación con él. Él ha pedido perdón y no ha obtenido ningún beneficio del punto de vista de la justicia", sostuvo.