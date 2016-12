Agrupación de Familiares de DD.DD.: "No podemos permitir que se haga un show mediático en pos de la libertad de los condenados"

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, se refirió al acto ecuménico donde ocho reos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos, pedirán perdón, calificándolo como "inaceptable".

"La Iglesia tiene visiones de su doctrina, nosotros no vamos a imponer que ellos no acompañen en el penal. Nosotros no podemos permitir que de esto se haga una puesta en escena. La Iglesia puede ir y tomar sus confesiones. Me parece que hay momentos en que la Iglesia ha jugado roles importantísimo. Lo que no podemos permitir que se haga un show mediático en pos de la libertad de los condenados", dijo a radio Cooperativa

Para la dirigenta, "la burla está en esta puesta escena y uno lo retrae a estos 27 años de transición (...) Quiero recordar a Pinochet en desafuero y alegando demencia senil y podríamos sumar y seguir. Nos parece que a 27 de años terminada la dictadura, a 43 años del golpe, que tengamos que volver a presenciar una acción de este tipo nos parece inaceptable. Cuando hablamos de derechos humanos esto no es un festín".

Pizarro sostuvo que los internos "saben bien donde tienen que entregar la información, nunca lo han hecho. No es que algunos tengan 400 años de condena porque la justicia ha sido severa, sino porque han acumulado gran cantidad de delitos".