Punta Peuco: vocero de la Suprema dijo que "hay que esperar la reacción de aquellos a quien se dirige el perdón"

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que tras el acto que se realizará en Punta Peuco "hay que esperar la reacción de aquellos a quien se dirige el perdón".

"El Poder Judicial no tiene mirada sobre este tipo de asuntos, lo que yo diga es una opinión personal. Pienso que es una actividad lícita de personas determinadas. Se dice que van a pedir perdón, hay que ver cuál es el contenido. Lo segundo es la reacción de aquellos a quién se dirige el perdón. Cuando a uno le piden perdón, es uno el que tiene que decidir si lo acepta o no, si se pone condiciones quiere decir que no se perdona. Ya veremos mañana como evoluciona estas cosas", dijo a T13

El abogado sostuvo que "la justicia trata de establecer los equilibrios, el orden preestablecido. Se hace justicia cuando se investiga, se aplica la ley y se sanciona. Luego viene el cumplimiento de la pena que se rige con sus propias normas. Aún no tenemos ninguna declaración de la ley que diga que en casos de ciertos delitos hay derecho a la libertad condicional, y mientras no exista se aplica el derecho".

Cisternas explicó que "la cadena perpetua permitía que a los 20 años las personas pudieran egresar, ahora son 40 años efectivos. El estatuto de Roma comenta que se puede evaluar al cabo de 25 años si la persona condenada por delitos de DD.HH. puede egresar, aunque su sentencia sea perpetua".

Añadió que "la ley establece requisitos objetivos y si se cumplen la persona tiene derecho a la libertad condicional. No tiene sentido exigir cosas de orden sicológico donde está el perdón, si eso lo sumamos a un conjunto podría tener sentido tomarlo en consideración. Pero no es un elemento sumamente objetivo".

"Hay delitos más graves que otros y en razón de esto la ley podría determinar que haya requisitos más exigentes para delitos más graves", expresó el vocero del máximo tribunal.