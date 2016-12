AB descartó que su campaña sea un boicot a la Ley de Etiquetado

El presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), Rodrigo Álvarez, negó que la campaña audiovisual del gremio sea un boicot a la Ley de Etiquetado, que comenzó a regir en junio.

El spot, bajo el lema "Hagámoslo bien", "no es ningún boicot contra la ley", la que “cumplimos al 100%”. "Hemos reformulado 1 de cada 5 de nuestros productos", dijo a radio ADN.

El ex ministro explicó que el objetivo de la iniciativa es dar cuenta de las dudas que tienen los consumidores al respecto. "La gente no entiende muy bien esta referencia de los discos pare negros, porque uno no se come los 100 gramos de mantequilla", dijo.

"Entendemos que hay que buscar mecanismos de estandarización (…) que permitan a la gente saber qué es lo que se consume", agregó.

En la campaña aparecen distintas personalidades del deporte y el espectáculo, quienes cuestionan la iniciativa que regula calorías, azúcares y grasas saturadas en los alimentos.

El representante del gremio sostuvo que la campaña es válida como recurso. "Lo usa el sector privado y el sector público. No son los rostros a los que hay que pedirles explicaciones. Creo que es absolutamente correcto lo que se está haciendo, que es representar, opinar sobre situaciones que son naturales. Tienen todo el derecho a dar su opinión, pero a quienes tienen que pedir explicaciones es a nosotros".

Álvarez dijo que es comprensible el revuelo y la discusión que el spot ha generado, pero a su juicio "es imprescindible que el sector privado ponga temas públicos al debate y en ocasiones puede generar rechazo y la gente no esté de acuerdo".