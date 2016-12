Rivas, condenado por injurias contra Luksic: "No me arrepiento"

El diputado Gaspar Rivas aseguró que acatará el fallo del tribunal que lo condenó por injurias contra el empresario Andrónico Luksic, no obstante, dijo que seguirá con su línea de conducta de ser "siempre tajante, apuntando a quienes me parece que no actúan bien" y afirmó que "no me arrepiento". Incluso sostuvo que tiene "la convicción personal" de que "moralmente no cometí ningún delito".

Hay que recordar que fue a juicio porque trató de "delincuente" e "hijo de puta" a Luksic en el hemiciclo y en dos entrevistas.

A su salida del juzgado, dijo que él es el primer parlamentario condenado en estos últimos años mientras que(...) esto es un recordatorio de que siempre tenemos que dar la cara y no andar escondiéndonos detrás de un fuero". Pese a que dijo que mantendrá su estilo conforntacional, no quiso identificar a qué parlamentarios se refería: "No es un secreto quiénes tienen causas pendientes".

