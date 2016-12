Famosos recuerdan su regalo de Navidad más preciado

"Una bicicleta que me regalaron para Navidad, una vez que fui invitado a pasar esa fiesta a la casa de unos primos que tenían recursos. Yo sabía que a sus papás les iba bien y yo notaba que en mi familia las cosas costaban un poco más. Resulta que llegó la hora del Viejito Pascuero y aparecieron bicicletas iguales para mis dos primos y para mí también. Fuimos a andar y cuando termina la celebración, ya tarde, cuando comenzamos a regresar a la casa, fui a devolver la bicicleta, ya que pensé que era prestada. Y me dijeron 'no, es tuya'. Ahí mi papá cachó que yo nunca había pensado que ese regalo era para mí. Ahí recién me di cuenta que era mía. Esa bicicleta la defendí a tal punto que unos lanzas me la trataron de robar y yo era súper chico, pero no la solté. Me pegaron, pero no la entregué: era mi tesoro. Hasta al colegio iba en mi Mini CIC. Aunque era chica, la ocupé hasta grande".

"Fue para la Navidad del año '81. Me acuerdo de haber despertado en la mañana del 25 y haber visto a los pies de mi cama el equipo de fútbol de la selección chilena con los calcetines, el short y la polera con el número 17 del Pato Yáñez. Es que justo al año siguiente íbamos a jugar el Mundial de España, así que estaba todo ese boom. Lejos, fue el regalo que más recuerdo".

"Yo creo que la llegada de la bicicleta nos marcó a muchos. Yo pedí de esas bien ochenteras, con rueditas y flecos. Estaba muy feliz y emocionada cuando la vi aparecer al lado del arbolito".

"Varios regalos marcaron mi infancia, pero el que recuerdo con mayor cariño es un escenario para realizar presentaciones de títeres. Fue una hermosa sorpresa".

"Me acuerdo que me encantó cuando me regalaron el auto de la Barbie, que incluso después lo llevé al colegio. Eso sí, más allá del tema de los regalos, que obviamente es entretenido cuando eres niño, para mí lo más importante es la experiencia de estar en familia en esta época. Yo recuerdo que nuestras Navidades siempre han sido de mucha calidez".

"Recuerdo, cuando chico, que me regalaron una cámara para proyectar películas, porque las películas en ese entonces se hacían con papelitos. Ese fue un regalo maravilloso que no olvido".

"El regalo más bacán que recibí en Navidad, cuando tenía como siete años, fue una muñeca que era más grande de lo normal y que en ese tiempo nadie tenía. Se llamaba Julieta y era la envidia de todas mis amigas".

"El regalo más especial fue un Personal Stereo que recibí cuando niño. Lo había querido todo el año y no me lo habían comprado, pero finalmente me llegó para Navidad. Me encantó y lo usé por mucho tiempo".

"El obsequio que más recuerdo fue una bicicleta. No sé si fue la primera bicicleta que me regalaron, pero me acuerdo especialmente que era como de estas bicicletas de paseo que existen ahora. Ese fue mi regalo emblemático de chica".

"Hubo un regalo que pedí mucho y me la tuve que jugar para que me lo dieran, porque me exigieron sacar un promedio sobre 6. Fue mi primera batería que me la regalaron como a los nueve años, después de casi cuatro años diciendo todos los días 'quiero una batería, quiero una batería'. Finalmente, llegó la Navidad y en el árbol no estaba, pero sí estaba escondida en la cocina y yo no lo podía creer. Fue una Navidad mágica".

"Recuerdo en particular cuando me regalaron una calculadora de Hello Kitty que todavía conservo. Esa fue mi Navidad más especial, porque además creí ver al Viejito Pascuero".

"Como a los ocho años, me acuerdo de una mesa de ping pong que me regaló el Viejito Pascuero. Pero como él no tenía mucha plata, en vez de comprarla, la mandó a hacer con unos maestros. Ese fue un regalo muy bonito y me marcó porque, como vivíamos en un pasaje, hacíamos campeonato entre todos los amigos. La verdad es que le sacamos partido a esa mesa durante años".