Los secretos de belleza de Macarena Venegas

“Me gusta practicar Yoga, deportes, viajar y el mar” es como se define Macarena Venegas a través de su cuenta de Twitter, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Miami.

Es abogada titulada de la Pontificia Universidad Católica y, en paralelo a sus servicios como tal, ha desarrollado una fructífera carrera en la televisión. Actualmente, desde la vitrina de los programas “Nadie está libre” y “En su propia trampa”, de Canal 13.

1. Tu secreto de belleza infalible: Ser bien rigurosa en aplicarme todas las cremas y desmaquillarme en la noche. Yo creo que el secreto de belleza es ser responsable con una misma; que nunca te de flojera sacarte el maquillaje y que nunca te de flojera ponerte todas las cremas que tengas que ponerte en la mañana. De alguna manera, ser súper consciente con eso.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: La verdad, no. Soy mala para el truco casero. A lo más, lo que me gusta hacer es darme baños de sal de mar. Pero más por la energía que por belleza.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Me gustan mucho los brillos de labio y destacar las pestañas, así que el encrespador, el rímel y el brillo parece que son infaltables en mi cartera.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Cítrico.

5. Accesorio que nunca te quitas: Los aros son algo que no me pueden faltar. Si salgo de la casa y no me los he puesto, me siento un poco pilucha.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Hago mucho deporte. Voy al gimnasio tres o cuatro veces a la semana, porque me ayuda a despejar la cabeza.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: En realidad, yo como y pruebo de todo, pero poco. Y hay cosas que no consumo derechamente. Por ejemplo, no tomo bebidas, no como muchas cosas con azúcar, consumo muy poca carne roja, no como embutidos... Soy muy mañosa y esas son cosas que nunca me gustaron.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Nunca he hecho una dieta en mi vida.

9. Placer culpable al comer: El manjar.

10. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Yo pienso que si en un futuro necesito hacerme una cirugía, no la descarto. Aunque hasta el momento no la he necesitado, así que me quedo con arrugas naturales.

Twitter: @macarenavenegas

Instagram: maca_venegas_