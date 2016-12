Andrónico Luksic sobre la inmigración: "Un país no puede dar cabida a todos los que vienen"

En una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine, el empresario Andrónic Luksic abordó la inmigración y dijo que su abuelo que llegó a los 16 años desde Yugoslavia, "no exigió una casa para él. No tuvo educación gratuita y no solicitó una cobertura de salud".

"No dijo 'dónde están mis derechos', dijo 'dónde puedo trabajar'", sostuvo el empresario, quien además plantéo que "la migración debe ser ordenada. Un país no puede dar cabida a todos los que vienen".

El empresario sostuvo además que "quien es recibido tiene una obligación de aportar. No se trata de egoísmo".