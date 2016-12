La extraña paella de Rob Schneider que le valió un bochorno en redes sociales

El actor cómico Rob Schneider, famoso por protagonizar películas como "Gigoló por accidente" o "Este cuerpo no es mío", ha vivido un bullying de aquellos en redes sociales por publicar una imagen de un plato de comida para la cena de Navidad al que llamó "paella".

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016

En la imagen se aprecian langostas, choritos y de fondo arroz, una preparación "descolorida" que recibió críticas por los otros tuiteros, especialmente a los españoles, país de donde proviene este famoso plato.

@RobSchneider aquí te mando una foto de la paella por saber si está bien hecha un saludo pic.twitter.com/ZhhWFDw9D4 — danielrosredondo (@darore1971) 25 de diciembre de 2016

@RobSchneider This isnt paella. Is "arroz cutre con cosas". — LeChuck (@LeChuckVCF) 25 de diciembre de 2016

Tío, la próxima vez avisa que con esos ingredientes te hago una caldereta que lo flipas, y no esa guarrada @RobSchneider — Jordi Rico (@jordirico) 25 de diciembre de 2016

@RobSchneider thanks for celebrating the spirit of Spain! When you are ready for a class, tell me! I will bring the Paella pan.... — José Andrés (@chefjoseandres) 25 de diciembre de 2016

En serio, hay que hacer algo con el tema de la percepción de la paella en el extranjero. https://t.co/d4xAC7EnrA — Galisha Méndez (@srtagalicia) 25 de diciembre de 2016

Ya hay que ser cabrón, para llamar a eso paella. https://t.co/WJkIz2caMH — Tiparraco (@TiparracoSA) 25 de diciembre de 2016

@RobSchneider That is not even close to paella! Paella is not cooked in the over. Come to Valencian Kingdom to taste the real one pic.twitter.com/jdHbilfBLV — Jaume Hurtado (@Jaume_Hurtado) 25 de diciembre de 2016

Ante los comentarios que ha recibido, el actor se ha defendido en las redes enviando un mensaje. También le ha respondido a varios de los tuiteros directamente:

“Para la gente de Sevilla que se sintió insultada por mi paella, no quise poner langostas. ¡Se arrastraron a la sartén por sí solas!”