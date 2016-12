Lo que debes hacer si no te alcanzó el puntaje PSU

Conocer los resultados de la PSU y saber que el puntaje no alcanzó para lo que querías, puede ser un proceso difícil de asumir. Es por eso que una especialista recomienda no martirizarse en esta etapa y reconocer que el resultado no define las capacidades de una persona.

Teniendo la ponderación en mano muchos jóvenes comenzarán quizás el sueño de sus vidas, pero para otros pueden ser horas cruciales de tomar una decisión de cambiarse de carrera o simplemente postergar los planes.

La directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico, Carmen Gutiérrez, entregó algunas recomendaciones en caso que estés enfrentando la segunda opción y recordó que existen universidades que no piden puntaje de PSU:

respecto a las alternativas de estudio que existen y evaluar la posibilidad de trabajar. La especialista descartó de plano tomarse un año sabático como la mejor opción.

2- Apoyo de los padres: es importante que independiente de los resultados, los padres deben apoyar a sus hijos y decirles que están orgullosos. “Esto suele ocurrir en las familias en las que hay un diálogo abierto, franco y buenas relaciones interpersonales, a diferencia de los que ocurre en las familias más estrictas o cerradas", precisó la especialista.

refleja el nivel de conocimiento adquirido a lo largo de su educación media. Sin embargo, es importante que su importancia no exceda los límites de lo que evalúa.

4- Si el resultado no lo esperaba: el puntaje no es el único elemento para decidir una acción posible, por eso debes evaluar las razones de ese resultado y diferenciar aquellas que se pueden modificar y aquellas que no. Es importante que el proceso de toma de decisión se haga de la manera más informada posible y confirmar que se tienen todos los antecedentes a la mano.

5- ¿Estudiar?: esta no es la única alternativa, pues la especialista explció que también existe la opción de trabajar, ya sea de manera definitiva o hasta que se reúnan fondos para hacer otras cosas, o resolver una situación personal o familiar coyuntural.

6- ¿Año sabático?: no lo recomienda en esta etapa de la vida, ya que los jóvenes recién egresaron del colegio y están en proceso de construir un proyecto de vida. Un año sabático, sin orientación, metas o propósitos, no es conveniente. Menos si la razón de ello es porque no pudo concretar sus planes. Los jóvenes necesitan estructura y un propósito. "Si no pudo concretar su sueño, prepárese, haga lo que tenga que hacer para poder concretar su sueño", finalizó.