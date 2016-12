Actriz defendió participación en spot contra Ley de Etiquetado: "No te hace ni más bueno ni más malo"

La actriz María Gracia Omegna, quien protagonizó junto a otras personalidades como la atleta Isidora Jiménez o la boxeadora, Carolina "Crespita" Rodríguez, el spot de la Asociación de Alimentos y Bebidas (AB) en contra de la Ley de Etiquetado, se refirió a su participación en el comercial.

En conversación con radio Bío Bío consignada por Emol, Omegna dijo que "los sellos (de la ley) me parece que es una buena idea, pero no está bastante profundizada".

"Si creo que hay un perfeccionamiento y me parece que pedirlo, requerirlo, todos estamos en nuestro derecho y no te hace ni más bueno, ni más malo, ni nada. Al contrario", dijo la actriz

Omegna además aseguró que no se arrepiente de haber participado en el spot, pues "no tiene sentido", aunque sí reconoció que "hay muchas cosas que no les tomé el valor ni peso, que sí lo debería haber hecho como el cómo se iba a tratar el comercial".

"Cuando revisé la campaña, estaba planteando algo súper coherente y que me hacía sentido (...) se transformó en un tema político, que yo era parte de un boicot empresarial hacia un gobierno que apoyo completamente", sostuvo la actriz.