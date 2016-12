La educación de las personas Sordas, una discusión pendiente que tendrá lugar en Santiago mañana

Para un grupo de jóvenes chilenos, el lenguaje artístico debe ser un camino para construir propuestas inclusivas. Propuestas que, al igual que un puente, conecten distintas realidades. Con esa premisa como bandera, en 2012, nació Lóbulo Temporal, una organización que, mediante obras artísticas e iniciativas educativas, busca unir a la comunidad Sorda con la oyente.

Como parte de sus actividades, mañana 28 de diciembre, a las 19:00 horas, se realizará

un conversatorio en el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde se exhibirá un cortometraje documental sobre cómo una profesora Sorda le enseña español a sus alumnos con lengua de señas. El corto tiene como objetivo que los asistentes reflexionen acerca de la educación de las personas Sordas y el derecho que ellas tienen de aprender en su propia lengua.

Otro aspecto interesante del evento es que casi todo el equipo organizador es Sordo: la fotógrafa, el productor, el moderador y el camarógrafo, por ejemplo, ya que la intención de sus impulsores es remover las estructuras comunicacionales tradicionales a fin de promover la inclusión y que las personas oyentes , al ser minoría, aprendan cómo se organizan y comunican las personas Sordas desde la visualidad.

Detrás del equipo permanente de Lóbulo Temporal, se encuentran el realizador audiovisual Francisco Espinoza, el productor Alejandro Hidalgo, la antropóloga Gabriela Palacios y la artista visual y psicopedagoga Viviana Corbalán, quien en esta entrevista a Soychile.cl explica de qué se tratará el evento y qué sensaciones buscan generar en los presentes.

"Ahí exhibiremos un cortometraje documental financiado por la Municipalidad de Santiago, el cual realizamos junto a Francisco Espinoza. Esta pieza audiovisual se llama “Aprendiendo en mi lengua” que consiste en las clases de una profesora Sorda que le enseña a sus estudiantes Sordos en lengua de señas chilena y como por medio de esta,aprenden el castellano como su segunda lengua. Luego, se abrirá un espacio de conversación gracias a las reflexiones de la profesora Javiera Villavicencio, protagonista del documental, junto a la directora de la Escuela para Sordos Santiago Apóstol, Lorena Ríos. Este establecimiento educacional es donde se registró el material audiovisual. Les proponemos a ambas que relaten sobre el concepto de bilingüismo y sobre la importancia de tener una profesora Sorda como referente para los niños Sordos. Dejaremos un tiempo extendido para que los asistentes al evento puedan contar sus experiencias entorno a la educación, puedan hacer preguntas, presentar sus dudas y reflexionar sobre lo expuesto.

El documental pretende maravillar al espectador con la capacidad que tienen los estudiantes de aprender, de comunicarse, de compartir y de su profesora, que enseña con mucho amor y paciencia a su grupo. Se presenta un modelo de educación que no cabe en la conceptualización de inclusión, ni integración. Aquí, simplemente es educar sin adjetivos, parafraseando a Javiera protagonista del documental, la educación es

intercambiar, compartir y aceptar al otro como un legitimo otro, no querer cambiarlo.

Educar no es tratar que el estudiante aprenda a hablar con voz, sino entender que su forma de percibir el mundo y de construirlo es por medio de su visión, se aprende con la lengua de señas, con ejemplos y con la misma realidad. Por último, lo importante es exponer que aquí no hay discapacidad, que nuestros personajes ante todo son niños".

"Nos gustaría que se cuestionen conceptos tan en boga como la inclusión. Nosotros como sociedad mayoritariamente oyente ¿incluimos a las minorías? ¿O acaso no sería un buen desafío nosotros incluirnos a ellas? Sería increíble que las personas asistentes imaginen una sociedad en donde nadie esté separado por capacidades, como si fuéramos constantemente un objeto con diferentes rotulaciones que indican: déficit auditivo profundo, visión baja, capacidad intelectual media o movilización reducida. Si todas nos educásemos en la diversidad, jamás tendríamos que poner en la palestra los tema de cómo incluimos o cómo se integra.

"El tema es la educación para las personas Sordas, tema que venimos trabajando desde el 2012 con la creación del Laboratorio. Sobre la elección del curso y de la profesora le

consultamos a Lorena Ríos, directora de la escuela Santiago Apóstol. Además, ella nos fue aportando siempre en conceptos que como directora y educadora le interesaba resaltar, como por ejemplo el bilingüismo en este contexto. Grabamos pocas sesiones, íbamos con claridad a buscar lo que necesitábamos para articular nuestro discurso audiovisual, donde se pudiera observar lo sensible que es el tema cuando nos referimos a los niños.

"La importancia radica en que ellos, como comunidad, están al margen de muchas cosas. Recién en 2012 se aprobó como ley la lengua de señas chilena, estamos comenzando como país a tener cambios de esta índole, pero aún me impresiona que cuatro años antes no se consideraba como su lengua natural. Por lo menos para nosotros, esto es de perogrullo. Además, ahora con la reforma educacional se quieren hacer cambios sobre estos temas, pero vemos que las personas Sordas lo que quieren para su educación no es la integración, lo que vemos es que piden por una educación en su lengua, con sus pares. Hay una gran fuerza en la comunidad Sorda para que los estudiantes puedan estar en un

espacio de contención, para que se entienda que ellos aprenden desde la visualidad y a partir de ahí, pueden comprender el mundo y lo oral. Es importante este aspecto, porque de eso dependen la autoestima, el desarrollo cognitivo, creativo y expresivo de los estudiantes, creemos que es un derecho que tienen el de aprender en su propia lengua.

"Creo que es fundamental tomar esto de forma personal. Sí, el gobierno puede hacer cambios generales, por ejemplo promover la capacitación en instituciones para que se puedan comunicar con esta comunidad y por cierto, que las clases las realicen las mismas personas sordas, quienes son las que mejor transmiten este conocimiento. Pero no todo pasa por la institucionalidad, sino principalmente por cada uno en su fuero interno,

haciendo cambios sustanciales en su circuito: hogar, barrio y trabajo. Tenemos que dejar de responsabilidad todo al gobierno, apelar a los cambios micro como mencioné antes, considero que es honesto, cercano y realizable. El gobierno tendrá sus responsabilidades, pero en estos momentos preferimos hacer los cambios en nosotros mismos".

Quienes quieran participar del evento, deben escribir un mail a actividades.lobulotemporal@gmail.com. La entrada es liberada pero con cupos limitados.