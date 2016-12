La reacción de estas hermanas al recibir este peluche conmueve en redes sociales

Estas dos hermanas recibieron un oso de peluche para Navidad que primero les sacó una gran sonrisa, pero cuando descubrieron el valor sentimental que traía este regalo no pudieron contener la emoción.

El video fue subido a Twitter por la hermana mayor de Mariana y Sarahy de Oklahoma, Estados Unidos. Resulta que los osos tenían la voz de su abuelo que había fallecido hace casi un año, pero esta era la primera fiesta de Navidad sin él.

Según BuzzFeed, Florencio Jiménez, el abuelo, falleció de manera trágica debido a un infarto, después de sufrir un robo. Y fue una de sus tías quien ideó esta manera de mantener su recuerdo vivo y se le ocurrió plasmarlo en forma de osos de peluche.

La emoción de estas niñas ya lleva más de 66 mil retweets y más de 100 mil me gusta.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice???? pic.twitter.com/zdjUaghISr