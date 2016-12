Gabriel Salazar: "Las alumnas aprovecharon de lanzar un gran discurso anti-machista por todas partes"

15:22 El historiador y Premio Nacional dijo que no quiso poner en duda las acusaciones de las estudiantes, pero que no está de acuerdo con que el movimiento contra el acoso sexual conduzca "poco menos que a un linchamiento".

Ayer, el Premio Nacional de Historia y, académico de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, realizó unas declaraciones a propósito de las desvinculación de académicos de dicha casa de estudios tras ser acusados de acoso sexual por parte de alumnas víctimas.

Salazar dijo en relación con las estudiantes acosadas que "yo las veo muy pintiparadas, dando declaraciones de acá para allá. No las vi destruidas sicológicamente".

La frase del historiador desató una ola de críticas, principalmente en redes sociales y Salazar salió a aclarar hoy sus dichos en una entrevista con La Segunda.

El Premio Nacional de Historia dijo que no puso en duda las acusaciones de las estudiantes. "Dije que era, en todo caso, una estupidez conductual de quien hizo eso con sus alumnas, aludiendo a que eso no era un crimen, no era una violación, no hubo forzamiento. Ahora, que eso merece una sanción, merece una sanción. Lo que dije también es: ¿una sanción tiene que ser una expulsión y cortar una carrera brillante de un profesor?".

Salazar además negó que existan hábitos de acoso de parte de los profesores de la casa de estudios hacia las alumnas. "Terminantemente no. Que se hayan producido casos aislados, sí".

"Se generó una sobrerreacción porque era primera vez que se planteaba y los alumnos apoyaron a sus compañeras y éstas aprovecharon para lanzar un gran discurso anti machista por todas partes. Hace 50 años que hago clases y sé que estas cosas ocurren. Ahora, están actuando de una manera que no me parece equilibrada, tranquila y ecuánime".

El historiador dijo además que no ha leído las reacciones en su contra en redes sociales, que no es machista -"jamás lo he sido"- y que "me interesa que se haga un juicio académico ecuánime sobre un problema que hace mucho tiempo existe".

También Salazar habló del término "pintiparadas" que utilizó para referirse a las alumnas acusadoras. "Vi que estas niñas comenzaron a hacer declaraciones a los medios con mucha soltura y fuerza, como muy convencidas en un movimiento en contra de estos profesores y el acoso sexual".

"Estoy de acuerdo que haya un movimiento contra el acoso sexual y los profesores que lo practican, pero otra cosa es hacerlo de una manera tal que conduce poco menos que a un linchamiento", dijo el académico.