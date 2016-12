Sernac denunció a 13 tiendas por incumplimiento en el rotulado de sillas de autos para niños

Las denuncias del Sernac están amparadas en el Decreto Nº 176 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en conjunto con la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), descubrieron que el producto no cuenta con el etiquetado que certifica seguridad, rotulado no informa rango de peso, no establece recomendación de reemplazo de la silla y no indica el año de fabricación, ni marca o creador.

Ernesto Muñoz, director nacional del Sernac, recalcó que “con estas denuncias se espera que la justicia aplique el máximo de las multas a las empresas, considerando la gravedad de los incumplimientos, los que podrían poner en riesgo la seguridad de los niños”.

Muñoz llamó a los consumidores a que deben recibir toda la información pertinente para adquirir estos productos y señaló que “Con estas denuncias, además de las multas, buscamos que las empresas y tiendas que comercializan estas sillas hagan los ajustes necesarios para así cumplir con la normativa vigente en el país en este tipo de productos”.

Las trece empresas denunciadas, distribuidas en once regiones, son: Ripley, Falabella, Almacenes Paris, Wu y Wu, Hites, Homecenter, Baby Infanti Store, Silfa, Las Mellizas, Baby Center, Baby Prince, Kids Cool y Bebe Pro. Quienes comercializaban las marcas Britax, Go Baby, Infanti, Kids Cool, BBPRO, Maxi-Cosi, Bebesit, Graco y Autostyle que no cumplieron con el reglamento.

El Sernac apunta a que la justicia penalice con 150 UTM (cerca de $7 millones) a cada compañía, siendo el máximo de multa.