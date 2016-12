Sernameg espera sanciones "del tenor y envergadura de la gravedad de los hechos" en caso de militares grabadas por sus compañeros

13:27 La ministra de la Mujer y la Equidad de Genero, Claudia Pascual, calificó como "inaceptables" los hechos de la fragata Lynch y dijo que "no se condice con los esfuerzos que hemos estado haciendo como gobierno".

La ministra del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género (Sernameg), Claudia Pascual, exigió que las investigaciones que se llevarán a cabo en la Armada por el caso de las marineras que fueron espiadas por sus compañeros en la fragata Lynch, lleve a la adopción de medidas "del tenor y envergadura de la gravedad de los hechos".

Pascual calificó la situación como "inaceptable" e indicó que "no es presentable que compañeros estén espiando a sus compañeras de armas. Hay violencia sexual contra ellas en la difusión de las imágenes".

La titular del Sernameg sostuvo también que "llama a una reflexión del cambio cultural que se ha llevado a cabo en el país" e indicó que el caso "no se condice con los esfuerzos que hemos estado haciendo como gobierno".

Además, la ministra Pascual valoró las medidas que fueron anunciadas por la Armada y el ministerio de Defensa y dijo que el Sernameg ofreció asesoría legal y apoyo sicológico a las militares afectadas.

Pascual además dijo que el gobierno no comparte los dichos del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quien al ser consultado por el caso, dijo que "yo me opuse al ingreso de la mujer".