Siete claves para disfrutar a la perfección un espumante

Seguro que muchos ya tienen listo el espumante para juntar las copas este año nuevo y recibir con un brindis este 2017. Para disfrutarlo como corresponde, el director de Enología de Capel, Patricio Azócar, entregó algunos tips sobre cómo servir este tradicional trago en estas fiestas.

lo ideal esy no la champañera plana, pues con ésta se pierde muy rápido la burbuja. Ésta última es más bien para aplicar helado y no para disfrutar un espumante. Además de la forma,y se recomienda no usar detergente para ello. Una mala limpieza provoca que un espumante no tenga burbujas.

2- Cómo servir el espumante: la clave está en. En el primero las burbujas casi llenan la copa hasta su borde. Una vez que bajan queda en la mitad de la copa, es ahí donde viene el segundo tiempo, con el que la copa queda llena. Para servir, es necesario inclinar la botella y la copa no debe estar fría ya que pierde la burbuja (tampoco caliente).

al momento de servir se debe procurar que la copa quede bien dotada de burbujas, pues son ellas las que dan la elegancia, efervescencia y marcan la diferencia con un vino.. Un espumante de baja calidad, da una burbuja gruesa que se va muy rápidamente.

Otro factor de calidad es el anillo de burbujas que se produce en la parte superior de la copa. Lo ideal es que sea un anillo perfecto y que dure lo más posible.

: el espumantey la sensación que provoca en la boca es molesta. Tampoco se recomienda más caliente, ya que las burbujas tienden a expandirse y se siente que explotan en la boca.

maridar los brut con frutos del mar o pescado; los rosé con frutas; los demi sec con postres y los moscatos con tortas.

son perfectos al mezclarlos con sabores cítricos, berries y frutas tropicales.

los espumantes combinan con todo, incluso un típico asado maridado con espumante, es más fresco.