Arancibia aclaró sus polémicos dichos sobre las mujeres en la Armada: "Era mi criterio hace 20 años"

09:15 El ex almirante dijo que hubo una confusión y destacó que las mujeres “han sido un aporte sustantivo a la institución” y “tienen la capacidad de transmitir un espíritu más afectuoso e inclusivo”.

El ex almirante Jorge Arancibia salió al paso de las críticas luego que dijera que se opuso al ingreso de las mujeres a la Armada, tras conocerse que marineros espiaron a sus compañeras en la fragata Almirante Lynch.

"Se ha producido una confusión", partió diciendo el ex senador. "Una cosa es mi criterio de hace 20 años, cuando yo no estaba disponible para que las mujeres entraran porque la institución no estaba preparada, y la otra es la falta cometida por este grupo de personas, que es inaceptable y debe ser sancionada y tengo la certeza, con gran dureza", dijo a T13

Arancibia rectificó sus dichos, destacando que "las mujeres han sido un aporte sustantivo a la institución porque cumplen las mismas funciones y le agregan un plus valioso y satisfacen todos los requerimientos que se requiere en la Armada. La mujer tiene capacidad de transmitir un espíritu más afectuoso e inclusivo. Son cumplidoras y hacen muy bien su trabajo".

El ex comandante en jefe de la Armada recalcó que el hecho "es inaceptable y la sanción debe ser la más drástica dentro de nuestro ordenamiento porque debemos dar el ejemplo", dijo a radio Agricultura