Gobierno dijo que tiene "disposición positiva" a reponer debate por selección en liceos emblemáticos

El gobierno sostuvo que se encuentra con una "disposición positiva" a apoyar la reposición de la selección en los colegios emblemáticos, según señaló esta mañana en una vocería, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paula Narváez.

Los dichos de Narváez, siguen la línea de lo que declaró ayer la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quien señaló que dicho debate podría abordarse en el debate del proyecto de Nueva Educación Pública, que se encuentra en la comisión de Educación del Senado.

Narváez no aclaró, sin embargo, si reponer la idea de la selección podría provenir desde el Ejecutivo o como una iniciativa de los parlamentarios.

La materia ha sido objeto de discusión, luego del descenso en el rendimiento de la PSU 2016 de los liceos emblemáticos, por lo que desde la oposición, e incluso de la propia coalición gobernante, han advertido que la situación puede agravarse cuando este vigente la ley que indica que tales establecimientos sólo podrán seleccionar al 30% de su matrícula.

, dijo Narváez quien agregó que dicha idea ya había sido planteada por el Ejecutivo, pero que fue rechazada en el Congreso. "Hay una disposición positiva", indicó la vocera de gobierno.

En otras materias, Narváez se refirió a la declaración que prestó esta mañana ante la Fiscalía el ministro de OO.PP, Alberto Undurraga, por la querella por prevaricación que existe en su contra por la licitación del caso Cau Cau. "El ministro está prestando toda la colaboración, eso es lo que nos concentra", indicó la ministra vocera, quien también dijo que "en este caso el MOP ha tomado decisiones importantes, las empresas Azvi y Zañartu Consultores fueron retiradas del registro. Nos parece que tenemos que seguir avanzando en la investigación para que se esclarezca lo sucedido".

Narváez también abordó la declaración en calidad de imputado del ex ministro de la Segegob, Marcelo Díaz, en la causa que se lleva contra el ex ministro Jorge Insulza por la elaboración y venta de informes durante la época en que fue parlamentario. "Lo único que tiene que trascender es que tenemos que colaborar y que el estado de derecho se respete (...) el gobierno no se refiere a los casos que están en la justicia".