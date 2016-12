Las tonalidades de cabello que marcarán tendencia en 2017

El rubio platinado seguirá reinando entre los clásicos tintes, pero también ganarán cada vez más terreno los oscuros en chocolate y marrón.

Aquí te anticipamos cuáles serán las propuestas protagonistas del año entrante.

: La nueva coloración que se impone como tendencia está inspirada en la naturaleza y su nombre deriva de la piedra semipreciosa: el ojo de tigre. Considerada una piedra de la suerte, está compuesta por cuarzo, limonita y riebeckita, cuya fusión da una superficie rayada en tonos amarillos, dorados y marrones. Jessica Alba, Jennifer López y Miranda Kerr son algunas de las celebridades que confirman esta moda, que consiste en brindar destellos de color, dejando algunos mechones más claros que otros.

Getting ready to get my hair did!!! Should I stay blonde?? Or go baby pink like before? #pinkpastel OR #babyblonde OR #surprise ?? Help lol pic.twitter.com/Z4a5IWbdCj