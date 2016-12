15 figuras de la TV revelan sus cábalas y cómo celebran el Año Nuevo

: Celebramos el Año Nuevo en familia con mi hija Aurora, mi pareja Raquel y amistades muy cercanas. Hacemos una fiesta puertas adentro y disfrutamos con respeto y acogida entusiasta a los distintos ritos que tiene cada cual. En realidad, no hacemos nada colectivo, salvo el abrazo que repartimos a las 00:00 horas. Un abrazo grande y apretado. Y una cábala, que la estoy haciendo por lo menos hace 14 años, es que la primera canción que pongo es. Creo que alcanza a sonar el himno nacional y antes de que empiecen a tocar “Un año más” o “El galeón español”, yo tengo sonando la flauta del “Gato” Alquinta, que introduce el tema “Pregón para iluminarse”. Es que esa es una canción muy bonita y que está llena de buenos deseos.

: Lo celebro junto a las personas que más quiero, mi familia y amigos. Además, éste es el primer año en que iremos a una fiesta muy especial. En cuanto a las cábalas, lo que hago es. En un papel blanco escribo de corazón mis deseos para el año que viene, de manera detallada y realista.

: La verdad es que soy malo para las cábalas, pero la Diana me ha pegado la de las, que son para la abundancia y para los viajes respectivamente. Así que esas hago. Sin mucha confianza, pero hasta el momento han funcionado.

: Para el Año Nuevo, fiesta que pasamos en familia, solamente me visto de. He intentado lo de las lentejas, uvas y todo lo demás, pero al final uno se distrae y pierde tiempo en cosas que serían mejores y más largos abrazos.

: La fiesta de Año Nuevo la celebro en familia y con mis amigos de toda la vida en la casa. Respecto a las cábalas, siempre uso ely además, algo que hago todos los años, es cambiar la billetera para empezar así el año con una nueva.

: En esta ocasión celebraré el Año Nuevo en el sur con la familia y amigos. Planeamos hacer algo distinto y qué mejor que el sur de Chile para dar la bienvenida al 2017.

: Estas fiestas la pasaré con amigos. Haremos una junta desde temprano porque hay dos chefs en el grupo así que, mientras ellos cocinan, el resto acompaña, ayuda, baila y festeja. Y hasta el día siguiente, porque incluye desayuno. En cuanto a las cábalas, mi favorita es la vueltita con lapara que nunca falten los viajes, las doce uvas y el calzón amarillo para la prosperidad y la salud.

: El Año Nuevo lo celebro a veces en familia y otras veces con los amigos, pero no tengo ninguna cábala en especial. Lo único que hago es que, justo a la medianoche, agradezco por el año que se fue y empiezo a pensar en todo lo que quiero para el año que comienza.

: La maleta para Año Nuevo no me puede faltar. Así que todos los años agarro miy me voy a dar una vuelta a la manzana. A lo mejor “hago el loco”, pero me da lo mismo. Es que me fascina viajar.

: No siempre se puede, pero me gusta trasnochar, pasarlo increíble y dar la vida en el carrete de Año Nuevo. Y en familia, lo que hemos hecho últimamente, es quelas cosas que no queremos para el próximo año y las quemamos en una fogatita o en la parrilla. Los defectos de uno o las cosas que deseamos cambiar, las escribimos y las quemamos como en un acto un poco psicomágico.

: Para Año Nuevo tenemos una cábala familiar y es que nos tiramos todos juntos un, el día 31, justo cuando está cayendo el sol. Así nos limpiamos de las energías con la sal y disfrutamos en familia de ese último atardecer del año.

: A veces lo paso en Punta del Este con amigos, pero este año parece que me quedaré en Santiago. Y aunque no soy muy cabalera ni superticiosa, igual; dar una vuelta con la maleta, comer lentejas para el dinero, dar el abrazo primero a un hombre para tener buenas relaciones de pareja, etcétera. Yo creo mucho en el poder de la mente, entonces hago todas las cábalas pensando en que hay que decretar las cosas para que sucedan.

: Vamos a pasar la fiesta con unos amigos en Viña del Mar. Y como ellos son bien cabaleros, yo también voy a hacerlo que pueda esperando que el 2017 me vaya mejor. Me voy a poner el calzón amarillo, voy a comer uvas, lentejas, encender velas, en fin. Espero que alguna funcione.

: Lo que hago es vestirme de blanco, con calzoncillo dorado y saltar siete veces las primeras siete olas del mar. Es que la cultura brasileña es muy cabalera para el Año Nuevo y a eso a mí me gusta.

: La fiesta de Año Nuevo la celebro con la familia y amigos, muy sencillamente en una comida, nos damos el abrazo, después con los niños vamos a ver los fuegos artificiales y sería. Antes obviamente salía, iba a fiestas de diferentes tipos, carreteaba con amigos hasta tarde, pero ahora ya no. Ahora es una fiesta familiar y es una fecha como cualquier otra, sólo que finaliza un ciclo. Y cábalas no tengo ninguna. Solamente entregar buena onda y mucho cariño.