Claudio Orrego y las fiestas de Año Nuevo: "Todo está listo y preparado"

El Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que está todo listo para recibir el nuevo año esta noche. "Por primera vez, y con 4 días de anticipación, las 13 fiestas presentadas han cumplido con el 100% de las medidas de seguridad".

En el transcurso de este 31 de diciembre la autoridad junto al jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Juan Irigoyen; el seremi de Transportes, Matías Salazar, y el representante de Entel, Felipe Simonsohn, dieron a conocer las medidas de seguridad y los cortes de tránsito para esta noche.

"Lo único que falta es que empiece la música, y le pedimos a la ciudadanía que colabore, no solo con los temas de limpieza, sino que también no excediéndose con el alcohol y por supuesto no manejando bajo su influencia. Lo más importante es que la gente nos ayude a que esta sea una fiesta segura y alegre", agregó Orrego.

Por otra parte, el general Irigoyen informó que "se ha hecho un despliegue excepcional de personal para proteger a la ciudadanía en los diferentes eventos que se realizarán en Santiago".