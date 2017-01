Meteorología advierte "ola de calor" desde hoy hasta el próximo jueves

Desde la Dirección Meteorológica de Chile informaron que se espera una primera semana del año con altas temperaturas. El fenómeno asociado a una ola de calor se registrará desde este lunes hasta el próximo jueves.

Las temperaturas estarán por sobre el umbral mensual y afectará a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Las zonas más abatidas por el intenso calor serán aquellas localizadas en los valles y precordillera.

Según Meteorología, en la Región Metropolitana se esperan máximas de 32° C hoy, 30° C el martes, 29° C el miércoles. En tanto, el jueves los termómetros alcanzarán los 34° C.

Región de Coquimbo Costa: 22°C a 24° C (lunes); 23° C a 25° C (martes) y 22° C a 24° C (miércoles) Interior: 32° C a 34° C (lunes); 33° C a 35° C (martes) y 32° C a 34° C (miércoles).

Región de Valparaíso Costa: 25° C a 27° C (lunes); 24° C a 26° C (martes); 24° C a 26° C (miércoles) y 23° C a 25° C (jueves) Interior: 33° C a 35° C (lunes); 32° C a 34° C (martes); 31° C a 33° C (miércoles) y 35° C a 37° C (jueves).