Diputado Boric y Machi Linconao: "Si muere, esto sólo va a agudizar el conflicto y ahí va a ser responsable el Estado"

El diputado Gabriel Boric abordó en conversación con ADN Radio su defensa a la machi Francisca Linconao, la que realizó a través de una dura carta pública y dijo que " no existen pruebas sustantivas en contra de la Machi. Si muere, esto sólo va a contribuir a agudizar el conflicto en la Araucanía y ahí va a ser responsable el Estado y la Fiscalía".

"Me preocupa porque creo que ahí opera un estándar de prueba diferente. La Fiscalía no tiene que probar que una persona es cometedora de delito para meterla presa", dijo el parlamentario, quien además sostuvo que "ha ganado las revocaciones a la prisión preventiva, pero con la ley antiterrorista si no es unánime, no puede pedir la revocación."

Boric sostuvo además que "no ha habido un liderazgo del Estado chileno para abordar el conflicto mapuche. Acá tenemos que tomar conciencia de la gravedad del asunto y no seguir escalando en la violencia".

“La pelea por los territorios afecta a los territorios de Matte y Angelini (…) En la práctica, para darle una solución, hay que afectar los intereses de las familias más poderosas de Chile. Los intereses de estas familias, al tocarlos, afecta las relaciones que tienen con el vínculo político” sostuvo el diputado.

El ex dirigente estudiantil dijo también que "tenemos un problema de que no hemos sido capaces de reconocer que somos un país con diferentes culturas, la Mapuche tiene una cosmovisión diferente y tenemos que apuntar a un mayor respeto y autonomía", dijo el diputado.

El parlamentario además se refirió a la Ley Antiterrorista y planteó que "Hay que cambiarla, no responde a los estándares del derecho internacional y se han recibido recomendaciones para cambiar esta ley. Es un debate que vamos a tener que dar: cómo combatimos el terrorismo".

"Acá hay un problema político del cual el estado chileno debe hacerse cargo por el diálogo porque este no es un tema de seguridad pública. Trato de crear conciencia de que hay un problema que no se soluciona con más violencia", indicó Boric.